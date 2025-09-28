الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسطول الصمود العالمي يبحر مجدداً إلى غزة وسط تحذير إيطالي

منذ 27 دقيقة
أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة

أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة

A A A
طباعة المقال

أبحر أسطول إغاثة دولي مرة أخرى بعد توقفه لعدة أيام لإجراء إصلاحات في المياه الإقليمية اليونانية متجها إلى قطاع غزة حيث يهدف النشطاء إلى كسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على القطاع وإيصال المساعدات إلى هناك.

وقال المنظمون اليوم الأحد إن سفنا يونانية انضمت الآن إلى الأسطول، ليرتفع عدد القوارب المدنية المشاركة إلى نحو 47 قاربا وبذلك أصبح الأسطول “مكتملا”.

وكتب القائمون على أسطول الصمود العالمي على وسائل التواصل الاجتماعي “أيها الإخوة والأخوات في غزة، نبحر والأمل في قلوبنا. صمودكم بوصلتنا، ونضالكم نضالنا. سنكسر معا صمت الحصار”.

ويوجد نحو 40 إيطاليا على متن الأسطول إلى جانب نشطاء من عشرات الدول الأخرى، بما في ذلك الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبري، ويأملون في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد أيام.

وكرر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الأحد اقتراحا قُدم الأسبوع الماضي بأن ينقل الأسطول المساعدات إلى قبرص لتوزعها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في نهاية المطاف في غزة. ورفض الأسطول هذا الاقتراح.

وأضاف تاياني للصحفيين “قلنا دائما… إن الاقتراب من المياه الإسرائيلية أمر خطير. لا نعرف ما قد يحدث. كسر الحصار أمر خطير”.

وتعرض الأسطول يوم الأربعاء لهجوم بطائرات مسيرة مزودة بقنابل صوتية ومواد مسببة للتهيج في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، مما تسبب في أضرار دون وقوع إصابات.

ونشرت إيطاليا وإسبانيا سفنا تابعة لبحرية كل منهما قرب الأسطول للاضطلاع بمهام الإنقاذ والمهام الإنسانية.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن حرب إسرائيل أدت إلى استشهاد أكثر من 65 ألفا في غزة منذ ذلك الحين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العاهل الأردني الملك عبد الله
عاهل الأردن: هناك توافق كبير على خطة ترامب بشأن غزة
الخطوط الجوية الكويتية
الخطوط الجوية الكويتية تعيد هيكلة رأسمالها لإطفاء خسائر بنحو مليار دولار
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز
"هآرتس": نتنياهو سيضطر إلى التعامل مع ضغوط علنية وحقيقية لإيجاد مخرج للحرب

الأكثر قراءة

رئيس الحكومة نواف سلام
أسابيع حرجة... والعين على موقف سلام
عناصر من حزب الله
من الذي يقف وراء دعوة حزب الله لفتح صفحة جديدة مع السعودية؟
سجن - تعبيرية
عدم دفع نفقة وسرقة سيارة… “الأمن” يوقف مطلوبَين في جبل لبنان