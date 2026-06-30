أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 1% وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية وقوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الثلاثاء، متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ أكتوبر 2008، مع تراجع تأثير التوترات في الشرق الأوسط مقابل تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لكبح التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% ليصل إلى 3956.92 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 02:21 بتوقيت غرينتش، مسجلاً تراجعاً بنسبة 12.7% منذ بداية الشهر، وهو في طريقه لتحقيق رابع انخفاض شهري متتالٍ. كما هبطت العقود الآجلة الأمريكية تسليم أغسطس بنسبة 1.7% إلى 3969.30 دولاراً.

ويتجه المعدن النفيس أيضاً لتسجيل أول خسارة فصلية منذ عام 2024، والأكبر منذ الربع الثاني من 2013، في ظل تأثيرات متداخلة للحرب مع إيران التي رفعت أسعار الطاقة وأثارت مخاوف التضخم، ما عزز بدوره توقعات تشديد السياسة النقدية.

وقال محللون إن مزيج التضخم المرتفع، وقوة الدولار، وتوقعات استمرار رفع أسعار الفائدة، يضغط على الذهب ويحد من جاذبيته كملاذ آمن في الوقت الحالي.

ورغم أن الذهب يُعتبر تقليدياً وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع العوائد وأسعار الفائدة يقلل من الإقبال عليه باعتباره أصلاً لا يدرّ عائداً.

وتشير بيانات الأسواق إلى أن المستثمرين يتوقعون عدة زيادات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام، مع احتمال كبير لرفعها في سبتمبر.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات التوظيف الأمريكية، بما فيها تقرير الوظائف غير الزراعية، بحثاً عن مؤشرات أوضح حول اتجاه السياسة النقدية المقبلة.

في المقابل، يواصل الدولار تحقيق مكاسب شهرية، ما يزيد من تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى، ويضغط على الطلب العالمي.

كما تتجه أسعار النفط نحو تسجيل أكبر تراجع فصلي منذ عام 2020، وسط ترقب نتائج المحادثات الإيرانية الأمريكية في الدوحة، رغم استمرار الغموض حول انعقادها.

أما باقي المعادن النفيسة، فقد شهدت تراجعاً جماعياً، حيث انخفضت الفضة والبلاتين والبلاديوم بنسب متفاوتة، وسط توقعات باستمرار الخسائر الشهرية والفصلية في سوق المعادن.







