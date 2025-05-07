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أسعار الذهب تهبط متأثرة بتوقعات تثبيت الفائدة الأمريكية

منذ 8 دقائق
تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب

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هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم، في وقت قوض فيه التفاؤل إزاء عقد محادثات تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين الطلب على أصول الملاذ الآمن.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة مسجلا 3383.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن الأصفر بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو واحد بالمئة إلى 3391.80 دولار.

وقال إيليا سبيفاك مدير قسم الاقتصاد الكلي العالمي في (تيستي لايف) “يبدو أن الذهب يتراجع في ظل تحرك عام في السوق صوب الإقبال على المخاطرة… وهو ما قد يعكس التفاؤل في ظل وجود مؤشرات على أن الولايات المتحدة والصين قد تبدآن مفاوضات تجارية حقيقية”.

وينصب تركيز الأسواق على اجتماع لجنة السوق المفتوحة للمركزي الأمريكي في وقت لاحق اليوم مع توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وتوقع سبيفاك ألا يفصح الاجتماع عن الكثير مما في جعبة البنك حتى يظل محتفظا بأكبر قدر ممكن من المرونة في وقت لا يزال يحاول فيه استكشاف ما تعنيه الحرب التجارية بالنسبة للنمو الاقتصادي ومعدلات التضخم.

ويعتبر الذهب عادة أداة تحوط في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، كما ينتعش عندما تنخفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 33.01 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 983.60 دولار، كما هبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 967.64 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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