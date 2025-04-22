أسعار الذهب تواصل ارتفاعها القياسي

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي الثلاثاء، مدفوعة بمخاوف ناجمة عن انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول، وهو ما خفف من الإقبال على المخاطرة ودفع المستثمرين صوب الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 3472.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:47 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 3473.03 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 3482.40 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد “أصبح المستثمرون يتجنبون الأصول الأمريكية بشكل كبير وسط مخاوف إزاء الرسوم الجمركية و(التصريحات) الدرامية بين ترامب وباول، وهو ما أبقى الذهب في وضع ممتاز للاستفادة من مشاكل الدولار”.

جدد ترامب دعوته لخفض أسعار الفائدة على الفور أمس الاثنين محذرا من أن الاقتصاد الأمريكي قد يواجه تباطؤا، في حين انتقد موقف باول المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لحين اتضاح تأثير خطط الرسوم الجمركية على التضخم.

وواجهت أسواق الأسهم الآسيوية صعوبة في الحفاظ على استقرارها بعد عمليات بيع سريعة للأصول الأمريكية أدت إلى إضعاف وول ستريت والدولار.

واتهمت الصين واشنطن أمس الاثنين بإساءة استخدام الرسوم الجمركية وحذرت الدول من إبرام اتفاقيات اقتصادية أوسع مع الولايات المتحدة على حسابها.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتجاوز مستوى 3300 دولار للأوقية يوم الأربعاء الماضي واستمر في مساره الصعودي وتجاوز 3400 دولار أمس الاثنين.

وتترقب الأسواق تصريحات من عدة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، على أمل الحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية وسط مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.57 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 964.78 دولار، وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 939.50 دولار.