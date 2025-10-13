الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
أسعار النحاس تقفز 2% وسط تصاعد التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة

منذ 7 دقائق
عاملون داخل مصنع لصهر النحاس في مدينة يانتاي بإقليم شاندونغ في الصين يوم 26 أبريل نيسان 2023. تصوير: سي يي ليو - رويترز

شهدت أسعار النحاس ارتفاعاً قوياً اليوم بلغ نحو 2%، مدفوعاً بمخاوف المستثمرين من تزايد التوتر في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته “روسيا اليوم”.

وسجّلت عقود النحاس الآجلة لشهر كانون الأول المقبل في بورصة “كومكس” بنيويورك ارتفاعاً بنسبة 1.97% لتصل إلى 4.9905 دولار للرطل (ما يعادل نحو 0.45 كيلوغرام).

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن كانت عقود النحاس في بورصة لندن للمعادن قد شهدت يوم الجمعة الماضي تراجعاً بنسبة 3.22%، في ظل تقلبات حادة تشهدها أسواق المعادن نتيجة الضبابية الاقتصادية العالمية والتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

