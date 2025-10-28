أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لتأثير العقوبات على روسيا واحتمال رفع إنتاج أوبك+

انخفضت أسعار النفط بنحو 2% اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي، مع تقييم الأسواق لتداعيات العقوبات الأمريكية الجديدة على كبرى شركات الطاقة الروسية، ومتابعة مؤشرات عن احتمال زيادة إنتاج تحالف أوبك+ في الأشهر المقبلة.

وتراجع خام برنت 1.29 دولار إلى 64.33 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار ليصل إلى 60.11 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 08:56 بتوقيت غرينتش.

ويأتي هذا التراجع بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي، مدفوعة بإعلان واشنطن فرض عقوبات على شركتي “لوك أويل” و”روسنفت” الروسيتين في إطار الأزمة الأوكرانية.

وقال محللون إن المستثمرين يدرسون ما إذا كانت العقوبات ستنعكس فعلاً على صادرات روسيا النفطية، ما أدى إلى تراجع علاوة المخاطر التي أضافتها الأسواق مؤخراً.

في المقابل، كشفت مصادر مطلعة أن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدّرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، يدرس زيادة محدودة في الإنتاج اعتباراً من ديسمبر المقبل، وهو ما قد يزيد الضغط على الأسعار في الفترة المقبلة.