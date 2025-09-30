الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
أسعار النفط تتراجع 3% مع ترقب زيادة إنتاج أوبك+ واستئناف صادرات كردستان

منذ 11 دقيقة
آليات لاستحراج النفط

تراجعت أسعار النفط بنحو 3% عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، بفعل توقعات بزيادة المعروض العالمي مع استعداد تحالف “أوبك+” لرفع الإنتاج مجددًا في نوفمبر، إلى جانب استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا.

وانخفض خام برنت 3.1% أو 2.16 دولار ليغلق عند 67.97 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.45% أو 2.27 دولارًا ليصل إلى 63.45 دولارًا.

ومن المرجح أن يقرّ تحالف “أوبك+”، الذي يضم دول أوبك وحلفاءها، زيادة إنتاج لا تقل عن 137 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل، في محاولة لاستعادة حصته السوقية، رغم أنه ما يزال يضخ أقل بنحو 500 ألف برميل يوميًا من مستهدفاته الرسمية.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة النفط العراقية استئناف تدفق الخام من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي لأول مرة منذ عامين ونصف، بمعدل يتراوح بين 150 و160 ألف برميل يوميًا، مع توقعات بارتفاع الكمية لاحقًا إلى 230 ألف برميل يوميًا.

وجاء التراجع بعد أسبوع شهد ارتفاع أسعار الخام أكثر من 4% عقب هجمات أوكرانية على منشآت الطاقة الروسية، والتي قلصت صادرات الوقود من موسكو. وفي المقابل، صعّدت روسيا قصفها لأوكرانيا أمس الأحد، في واحدة من أعنف الضربات على كييف منذ بداية الحرب في 2022.

    المصدر :
  • رويترز

