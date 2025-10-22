أسعار النفط ترتفع بدعم من مخاطر الإمدادات وآمال اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين

رتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة، اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مدعومة بمخاوف تتعلق بالإمدادات في ظل العقوبات الغربية وآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى أنباء عن سعي واشنطن لشراء النفط لإعادة ملء احتياطياتها الاستراتيجية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتاً، أي بنسبة 1.5%، لتصل إلى 62.26 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتاً، أو 1.6%، لتبلغ 58.16 دولاراً للبرميل. ويأتي هذا التعافي بعد أن سجلت الأسعار أدنى مستوياتها في خمسة أشهر يوم الاثنين الماضي، نتيجة زيادة الإنتاج العالمي وتأثير التوتر التجاري على الطلب.

وتزايدت مخاوف الإمدادات بعد تأجيل القمة المقررة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب الضغوط الغربية على بعض الدول الآسيوية للحد من شراء النفط الروسي. وقال موكيش ساهديف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إكس أناليستس” لاستشارات أسواق الطاقة، إن “خطر انقطاع الإمدادات في بؤر ساخنة مثل روسيا وفنزويلا وكولومبيا والشرق الأوسط لا يزال قائماً، ويحول دون بقاء أسعار النفط دون مستوى 60 دولاراً”.

ويراقب المستثمرون عن كثب أيضاً التقدّم في محادثات التجارة بين واشنطن وبكين، حيث من المتوقع أن يجتمع مسؤولون من البلدين هذا الأسبوع في ماليزيا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال يوم الاثنين إنه يتوقع التوصل إلى “اتفاق تجاري عادل” مع نظيره الصيني شي جين بينغ، الذي يخطط للقاء ترامب في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.

وفي خطوة لدعم السوق، أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أمس أنها تدرس شراء مليون برميل من النفط الخام لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي، مستفيدة من الأسعار المنخفضة نسبياً. كما أشارت مصادر في السوق، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي، إلى انخفاض مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ما عزز من توقعات استمرار تحسن الأسعار في الأيام المقبلة.