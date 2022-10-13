أسعار النفط ترتفع بسبب انخفاض مخزونات الديزل الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار واحد (الخميس 13-10-2022)، عاكسة مسارها إذ ساعدت المستويات المنخفضة لمخزونات الديزل في الولايات المتحدة قبل فصل الشتاء المستثمرين على تجاهل المخزونات الأعلى من المتوقع من النفط الخام والبنزين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول 1.22 دولار إلى 93.67 دولار للبرميل، بزيادة 1.3 بالمئة، بحلول الساعة 11:29 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:29 بتوقيت غرينتش)، بعد تراجعها في وقت سابق من اليوم. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 88.42 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو “الجزء الأكثر إثارة للقلق في تقرير إدارة معلومات الطاقة هو أن تقطير المخزونات أقل بكثير من المتوسط. الشتاء قادم”.

وأضاف “السوق تنظر إلى الصورة الكبيرة، على عكس أرقام الطلب القصيرة المدى التي تأثرت بالعاصفة”.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى 106.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار، في مقابل توقعات بانخفاض يقدر بمليوني برميل.

وساعد ذلك المستثمرين على تجاوز زيادة مفاجئة قدرها مليونا برميل في مخزونات البنزين، وارتفاع أكبر من المتوقع قرب عشرة ملايين برميل في مخزونات الخام.

ويأتي التقرير وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف الطلب على الوقود، كما حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الاقتصاد العالمي قد يدخل في حالة ركود.