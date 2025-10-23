الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
أسعار النفط ترتفع بعد فرض عقوبات أمريكية على أكبر شركتين روسيتين

منذ ساعة واحدة
النفط

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2.5% اليوم الخميس، مستمرة في المكاسب التي سجلتها الجلسة السابقة، وسط مخاوف متجددة بشأن الإمدادات بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل بسبب الصراع في أوكرانيا.

وبحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت 64.15 دولار للبرميل بزيادة 1.56 دولار أو 2.49%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.53 دولار أو 2.62% لتصل إلى 60.03 دولار للبرميل.

وقالت الولايات المتحدة إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية وحثت موسكو على الموافقة الفورية على وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وكانت بريطانيا قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات مماثلة على روسنفت ولوك أويل، فيما أقر الاتحاد الأوروبي الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وأوضحت بريانكا ساشديفا، محللة السوق لدى فيليب نوفا، أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى خنق إيرادات شركات النفط الروسية الممولة للحرب، وهو ما قد يقلص تدفقات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وعقب الإعلان عن العقوبات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من دولارين للبرميل، مدعومة أيضًا بانخفاض مفاجئ في المخزونات الأمريكية، إلا أن تساؤلات السوق حول مدى تأثير العقوبات على المعروض حدت من حجم المكاسب.

    المصدر :
  • رويترز

