أسعار النفط ترتفع خلال التعاملات المبكرة

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة الأربعاء إذ بدأت الأسواق في التخلص من مخاوف تخمة المعروض في الوقت الحالي بعد أن استوعبت قرار تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج في نوفمبر تشرين الثاني بشكل محدود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 65.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 62.17 دولار.

واستقر الخامان القياسيان بشكل كبير عند التسوية في الجلسة السابقة مع تقييم المستثمرين المؤشرات على تخمة في المعروض في مقابل زيادة إنتاج تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، والتي جاءت أقل من المتوقع.

واختار تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج بواقع 137 ألف برميل يوميا، وهي أقل كمية من بين الخيارات التي ناقشتها المجموعة في مطلع الأسبوع.

وقال محللو إيه.إن.زد اليوم الأربعاء “إلى أن تظهر السوق الفعلية علامات على الضعف من خلال ارتفاع المخزونات، من المرجح ألا يأخذ المستثمرون في الحسبان تأثير زيادة الإنتاج”.

ومع ذلك، قال المحللون إن مكاسب الأسعار محدودة مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات الروسية، إذ استقرت شحنات النفط الخام بالقرب من أعلى مستوياتها في 16 شهرا على مدار الأسابيع الأربعة الماضية.

ويترقب المستثمرون أيضا اتجاهات المخزونات الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر أمس الثلاثاء نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 2.78 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من أكتوبر تشرين الأول، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وفي الوقت نفسه، ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس أن من المرجح أن يسجل إنتاج النفط الأمريكي هذا العام رقما قياسيا أكبر من التوقع السابق.