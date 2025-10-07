أسعار النفط ترتفع مع قرار أوبك+ بزيادة محدودة في الإنتاج

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع اليوم الثلاثاء، مدعومة بقرار تحالف أوبك+ زيادة إنتاجه بأقل من المتوقع، مما ساهم في تهدئة المخاوف من حدوث فائض في المعروض العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً، أو ما يعادل 0.35%، إلى 65.70 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:56 بتوقيت غرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتاً، أو 0.34%، إلى 61.90 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد سجلا مكاسب بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، بعد إعلان أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح محللون في بنك آي.إن.جي أن الخطوة جاءت أقل من التوقعات، ما يشير إلى أن المجموعة لا تزال حذرة في توسيع إنتاجها وسط توقعات بفائض محتمل في الإمدادات خلال الربع الأخير من العام الجاري والعام المقبل.

وفي الوقت نفسه، تلقت الأسعار دعماً من التوترات الجيوسياسية، بعدما أوقفت مصفاة كيريشي الروسية أكثر وحداتها إنتاجية إثر هجوم بطائرات مسيّرة تسبب بحريق في الرابع من أكتوبر، وسط توقعات بأن تستغرق أعمال الإصلاح نحو شهر.

ومع ذلك، حذر محللون من أن الأسعار ما زالت تواجه ضغوطاً نتيجة توقعات بزيادة المعروض من داخل أوبك+ وخارجها، إلى جانب احتمال تباطؤ الطلب العالمي بسبب ضعف النمو الاقتصادي وتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.