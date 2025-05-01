أسعار النفط ترتفع 2% بسبب تهديد ترامب بعقوبات جديدة على إيران

صعدت أسعار النفط اثنين بالمئة تقريباعند التسوية اليوم الخميس بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات ثانوية على إيران بعد تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات الأمريكية الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 62.13 دولار للبرميل عند التسوية. وتفدمت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 59.24 دولار.

وقال ترامب إن جميع مشتريات النفط الإيراني أو البتروكيماويات يجب أن تتوقف، وإن أي دولة أو شخص يشتري أيا منها سيخضع على الفور لعقوبات ثانوية.

وتأتي تصريحاته عقب تأجيل المحادثات التي كان من المقرر إجراؤها في روما يوم السبت بشأن البرنامج النووي الإيراني. وذكر مسؤول إيراني كبير لرويترز أنه سيتم تحديد موعد جديد بناء على الموقف الأمريكي.

وقال أندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوسيتس “إذا نجحت إدارة ترامب في فرض عقوبات ثانوية على شراء النفط الإيراني، فقد يؤدي ذلك إلى خفض الإمدادات بنحو مليون ونصف مليون برميل يوميا”.

وأضاف “تمنح هذه الأسعار المنخفضة للنفط إدارة ترامب غطاء لتطبيق هذه العقوبات بشكل أكثر صرامة، لا سيما في الوقت الذي تنتج فيه أوبك+ أكثر بكثير من حصتها وتتطلع إلى زيادة الإنتاج.”

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على محادثات مجموعة أوبك+ لرويترز في وقت سابق إن عددا من الأعضاء سيقترحون تسريع زيادة الإنتاج في يونيو حزيران للشهر الثاني على التوالي. ومن المقرر أن تجتمع ثماني دول من مجموعة أوبك+ في الخامس من الشهر الجاري لاتخاذ قرار بشأن خطة الإنتاج لشهر يونيو حزيران.

وقالت مصادر لرويترز إن مسؤولين سعوديين أبلغوا حلفاء وخبراء في قطاع النفط بأن المملكة لا ترغب في دعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإنتاج وبأنها قادرة على تحمل انخفاض الأسعار لفترة طويلة.

في غضون ذلك، انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري للمرة الأولى في ثلاث سنوات وسط تدفق هائل للواردات في وقت كانت تسابق فيه الشركات الزمن لتفادي ارتفاع التكاليف الناجم عن الرسوم الجمركية، مما يسلط الضوء على مدى تأثير السياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد.

وأشارت استطلاعات رأي أجرتها رويترز إلى أن رسوم ترامب الجمركية زادت من احتمالية انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود هذا العام.