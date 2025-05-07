أسعار النفط تنتعش بدعم من مؤشرات على خفض الإنتاج الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وتماسكت قليلا فوق أدنى مستوى في أربع سنوات سجلته في الآونة الأخيرة في وقت حول فيه المستثمرون تركيزهم إلى محادثات تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على تراجع الإنتاج الأمريكي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا للبرميل أو 1.2 بالمئة إلى 62.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 59.90 دولار للبرميل.

وهوى الخامان إلى أدنى مستوى في أربع سنوات في الآونة الأخيرة بعد أن قرر تحالف أوبك+ تسريع وتيرة زيادة الإنتاج مما عزز مخاوف من تخمة المعروض في وقت زادت فيه الرسوم الجمركية الأمريكية من مخاوف الطلب.

وقال خبراء السلع الأولية الاستراتيجيون في آي.إن.جي اليوم الأربعاء “دفعت أنباء عن بدء محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أيام برنت للارتفاع… ورغم أن المفاوضات ستساعد على تحسين معنويات سوق النفط، سنحتاج لأن نرى تقدما ملحوظا في خفض الرسوم الجمركية لتحسين توقعات الطلب”.

ودفع انخفاض أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية بعض شركات الطاقة الأمريكية إلى إعلان تخفيضات في عمليات الحفر وهو ما قال محللون إنه سيدعم الأسعار بمرور الوقت إذ سيخفض الإنتاج الأمريكي.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام هبطت بمقدار 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من مايو أيار.

كما اكتسبت الأسعار بعض الدعم من مؤشرات على تحسن الطلب. وزاد المستهلكون في الصين من الإنفاق في احتفالات عيد العمال ومع عودة العمل للأسواق بعد عطلة استمرت خمسة أيام.