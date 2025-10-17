السبت 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسعار النفط تنخفض مع تراجع التوترات العالمية

منذ 5 دقائق
النفط

النفط

A A A
طباعة المقال

أغلقت أسعار النفط مرتفعة بشكل طفيف يوم الجمعة، لكنها سجلت خسارة أسبوعية تقارب 3%، مع انحسار المخاطر الجيوسياسية وازدياد القلق من وفرة المعروض العالمي.

وصعد خام برنت 23 سنتًا أو 0.38% إلى 61.29 دولارًا للبرميل عند التسوية، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.14% ليبلغ 57.54 دولارًا.

وجاءت الخسائر الأسبوعية مدفوعة بتوقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة تخمة المعروض خلال عام 2026، إلى جانب تراجع حدة التوترات السياسية بعد اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على عقد قمة جديدة لبحث الحرب في أوكرانيا، وتواصل الهدنة في غزة.

وقال فيل فلين، المحلل في مجموعة “برايس فيوتشرز”، إن “الأسواق تشهد تراجعًا في مستوى المخاطر مع بوادر التهدئة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وهو ما يضغط على الأسعار”.

كما ساهم ارتفاع المخزونات الأمريكية بأكثر من التوقعات إلى 423.8 مليون برميل الأسبوع الماضي في الحد من مكاسب الخام، إلى جانب ارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى مستوى قياسي بلغ 13.636 مليون برميل يوميًا.

وتفاقمت الضغوط أيضًا بسبب تصاعد الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين، مما زاد من مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الطاقة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول. رويترز
برلين تعتبر محادثات بودابست اختباراً جدياً لالتزام بوتين بالسلام في أوكرانيا
فلسطينيون يسيرون بين الأنقاض بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، في ظل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، في مدينة غزة في 11 أكتوبر 2025. رويترز
المؤسسات المالية الدولية تبحث سبل تمويل إعادة إعمار غزة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ترامب: مودي تعهد بوقف واردات النفط الروسي إلى الهند

الأكثر قراءة

عنصر من شعبة المعلومات
عملية سرقة هوليودية لأكثر من 100 ألف دولار في الكورة.. وشعبة المعلومات توقف الفاعلين!
قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟