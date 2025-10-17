أسعار النفط تنخفض مع تراجع التوترات العالمية

أغلقت أسعار النفط مرتفعة بشكل طفيف يوم الجمعة، لكنها سجلت خسارة أسبوعية تقارب 3%، مع انحسار المخاطر الجيوسياسية وازدياد القلق من وفرة المعروض العالمي.

وصعد خام برنت 23 سنتًا أو 0.38% إلى 61.29 دولارًا للبرميل عند التسوية، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.14% ليبلغ 57.54 دولارًا.

وجاءت الخسائر الأسبوعية مدفوعة بتوقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة تخمة المعروض خلال عام 2026، إلى جانب تراجع حدة التوترات السياسية بعد اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على عقد قمة جديدة لبحث الحرب في أوكرانيا، وتواصل الهدنة في غزة.

وقال فيل فلين، المحلل في مجموعة “برايس فيوتشرز”، إن “الأسواق تشهد تراجعًا في مستوى المخاطر مع بوادر التهدئة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وهو ما يضغط على الأسعار”.

كما ساهم ارتفاع المخزونات الأمريكية بأكثر من التوقعات إلى 423.8 مليون برميل الأسبوع الماضي في الحد من مكاسب الخام، إلى جانب ارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى مستوى قياسي بلغ 13.636 مليون برميل يوميًا.

وتفاقمت الضغوط أيضًا بسبب تصاعد الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين، مما زاد من مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الطاقة.