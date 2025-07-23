أسعار النفط تهبط مع التركيز على محادثات التجارة

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء للجلسة الرابعة على التوالي، إذ يعكف المستثمرون على تقييم تطورات التجارة التي تشمل اتفاقا حول الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة واليابان قبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 68.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 1119 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 64.84 دولار للبرميل.

وخسر الخامان القياسيان نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة بعدما قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس اتخاذ تدابير مضادة للرسوم الجمركية الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن واشنطن وطوكيو أبرمتا اتفاقا تجاريا يتضمن فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على الواردات إلى الولايات المتحدة من اليابان.

وقالت فاندانا هاري مؤسسة فاندا إنسايتس لتحليلات سوق النفط “يبدو أن انخفاض (الأسعار) في الجلسات الثلاث الماضية تراجعت حدته، ولكنني لا أتوقع الكثير من الزخم الصعودي من أخبار الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، إذ ستظل العقبات والتأخيرات التي يتم الإعلان عنها في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي والصين تشكل عبئا على المعنويات”.

وتعتزم المفوضية الأوروبية الرد برسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) على أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، في حين ينصب تركيز المفوضية بشكل رئيسي على التوصل إلى نتيجة من خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية تبلغ 30 بالمئة.

وينتظر المستثمرون بيانات مخزونات النفط الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من اليوم.

وفي مؤشر قد يدعم صعود الأسعار، قال وزير الطاقة الأمريكي أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستدرس فرض عقوبات على النفط الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

كان الاتحاد الأوروبي قد وافق يوم الجمعة على الحزمة رقم 18 للعقوبات على روسيا، والتي أدت لخفض سقف سعر الخام الروسي.

وبالنسبة للإمدادات، قالت عدة مصادر في القطاع لرويترز إن عمليات تحميل الخام الأذربيجاني بي.تي.سي من ميناء جيهان التركي استؤنفت اليوم بعد أن تسبب تزايد عمليات التفتيش المرتبطة بمشكلة تلوث إلى تأخير التحميل في الأيام القليلة الماضية.