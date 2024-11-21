أسعار النفط تواصل الارتفاع مع تصعيد الصراع الروسي الأوكراني

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس مع تبادل روسيا وأوكرانيا إطلاق الصواريخ مما طغى على تأثير زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 دولار، أو 1.4 بالمئة، إلى 73.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:39 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.46 دولار، أو 2.1 بالمئة، إلى 70.22 دولار للبرميل.

وأطلقت أوكرانيا أمس الأربعاء صاروخين من طراز ستورم شادو البريطانية على روسيا، وهو أحدث سلاح غربي جديد يُسمح لها باستخدامه ضد أهداف داخل روسيا بعد يوم من إطلاق كييف أيضا صواريخ أتاكمز الأمريكية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا ردت صباح اليوم الخميس بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات على أوكرانيا، وهي أول مرة تستخدم فيها موسكو مثل هذا النوع من الصواريخ القوية البعيدة المدى خلال الحرب. وقال مسؤول غربي لرويترز في وقت لاحق إن التحليل الأولي أظهر أن الصاروخ لم يكن صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وقالت موسكو إن استخدام أسلحة غربية في ضرب أراضي داخل روسيا بعيدا عن الحدود سيشكل تصعيدا كبيرا في الصراع. وقالت أوكرانيا إن الدفاع عن نفسها يتطلب أن تكون قادرة على ضرب القواعد التي تستخدمها روسيا لدعمها في الحرب التي أتمت ألف يوم هذا الأسبوع.

وقال محللون في آي.إن.جي في مذكرة “الخطر بالنسبة للنفط سيكون في حال استهداف أوكرانيا البنية التحتية الروسية للطاقة، ويشكل عدم اليقين بشأن كيفية رد روسيا على هذه الهجمات خطرا آخر”.

وأعلنت الصين اليوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.

وقالت مصادر مطلعة في أوبك+ إن التحالف قد يؤجل زيادات الإنتاج مرة أخرى عندما يجتمع في الأول من ديسمبر كانون الأول وسط ضعف الطلب العالمي على الخام.

ويضم التحالف الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولا أخرى منتجة للخام بقيادة روسيا. ويضخ هذا التحالف نحو نصف نفط العالم.

وتأثرت السوق ببيانات قالت إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 138 ألف برميل.