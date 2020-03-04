أسلحة أمريكية بقيمة “2 مليار دولار” لإسرائيل

قالت وكالة التعاون الدفاعي الأمني الأميركي في إخطار رسمي للكونغرس، الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع 8 طائرات للتزود بالوقود من طراز “كيه سي 46″، بقيمة 2.4 مليار دولار لإسرائيل.

وتشمل الصفقة المحتملة الطائرات التي تصنعها شركة “بوينغ”، وكذلك قطع الغيار وأجهزة اللاسلكي.

ويعد إخطار الكونغرس إجراء رسميا لإخباره بعملية بيع محتملة، لكنه لا يعني أن الصفقة تمت بشكل نهائي.

وسيكون أمام الكونغرس 15 يوما لمراجعة الطلب، قبل المضي قدما في المفاوضات والتنفيذ.

قالت تقارير إعلامية محلية إن إسرائيل تسعى إلى تعويض الطائرات “بوينغ 707″، التي تملكها حاليا، بـ”كيه سي 46″، وهي طائرة عسكرية صممت لنقل المعدات العسكرية وللتزويد بالوقود جوا، طورت من طائرة “بوينغ 767” في فبراير 2011.

وفي 2015، نفذت “بوينغ” أول عملية تحليق بهذه الطائرة.