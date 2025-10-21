أسهم أمريكا تغلق على تباين وداو جونز يصعد بفضل الأرباح

أغلقت الأسهم الأمريكية على تباين، اليوم الثلاثاء، مع تقدم المؤشر داو جونز، حيث جذبت سلسلة من الأرباح القوية المستثمرين إلى قطاعي الصناعة والسلع الرأسمالية.

ولم يشهد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تغيرا يذكر، في حين أدى ضعف أسهم شركات النمو وأسهم الرقائق الدقيقة إلى انخفاض المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا.

وقال مايكل جرين، كبير الخبراء الاستراتيجيين في سمبليفاي أسيت ماندجمنت في فيلادلفيا “نحن عند نقطة تردد إلى حد ما، حيث لا أحد لديه قناعة قوية تجاه أي شيء…هذا ينعكس في انخفاض رد الفعل على مفاجأة الأرباح”.

ووصل موسم أرباح الربع الثالث لذروته، حيث أعلنت شركات عملاقة منها جنرال موتورز وجنرال إلكتريك وكوكا كولا عن نتائج إيجابية بشكل عام. لكن مع اقتراب مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية من مستويات قياسية مرتفعة وتقييمات مبالغ فيها، قد تكون النتائج المتفائلة وحدها غير كافية للحفاظ على شهية المستثمرين للمخاطرة.

ورفعت شركة جنرال موتورز توقعاتها وخففت من أثر الرسوم الجمركية المتوقعة. وقفزت أسهم شركة صناعة السيارات بنسبة 14.9 بالمئة.

وارتفعت أسهم كوكا كولا بنسبة 4.1 بالمئة بعد أن أدى الطلب القوي للمستهلكين إلى تحقيق نتائج أفضل من المتوقع، في حين ارتفعت أسهم شركة التصنيع المتنوعة ثري إم بنسبة 7.7 بالمئة بعد رفع توقعاتها للعام بأكمله، مدعومة بتركيزها على المنتجات ذات الهامش الأعلى وضوابط التكلفة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 218.16 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 46924.74، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.22 نقطة مسجلا 6735.35، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 36.88 نقطة أو 0.16 بالمئة ليسجل 22953.67 نقطة.