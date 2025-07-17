أسهم أمريكا تغلق عند مستوى قياسي مرتفع وسط بيانات قوية

أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع عند مستويات قياسية مرتفعة اليوم الخميس، وسط ارتفاع المعنويات إزاء بيانات اقتصادية قوية وتقارير أرباح أظهرت استعداد المستهلكين الأمريكيين للإنفاق.

وأغلق ناسداك عند مستوى قياسي مرتفع في ست جلسات من الجلسات السبع السابقة، وحقق المؤشر ستاندرد اند بورز أفضل ست نهايات قياسية منذ 27 يونيو حزيران.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 35.32 نقطة أو 0.56 بالمئة لينهي عند 6299.02 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 157.25 نقطة أو 0.76 بالمئة ليصل إلى 20887.74 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 247.64 نقطة أو 0.56 بالمئة ليصل إلى 44502.42 نقطة.

كانت وول ستريت قد شهدت أداء قويا منذ أن تراجعت بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في أوائل أبريل نيسان وتعافيها بعد ذلك.

ويُنظر إلى هذا الأسبوع على أنه اختبار لهذه المكاسب، مع وجود عدد من التقارير الاقتصادية الرئيسية وبداية موسم أرباح الربع الثاني.

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن مبيعات التجزئة الأمريكية انتعشت بشكل حاد في يونيو حزيران. وشهد المستثمرون تجدد الزخم الاقتصادي والثقة بين المستهلكين، بعد بيانات التضخم المتباينة التي أظهرت تعثر أسعار المنتجين وارتفاعا في التضخم في الشهر ذاته.

كان المستثمرون يترقبون ظهور علامات على ما إذا كانت سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية قد بدأت تتغلغل في الاقتصاد الأمريكي.

وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى يتمكن من استيضاح التأثير التضخمي لارتفاع الضرائب على الواردات.