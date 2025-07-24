أسهم أوروبا تبلغ ذروة 6 أسابيع بدعم من التفاؤل إزاء اتفاق محتمل مع أمريكا

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع اليوم الخميس بدعم من التفاؤل إزاء اتفاق تجاري محتمل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ونتائج الشركات، بينما يترقب المستثمرون صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 11 يونيو حزيران.

وصعدت معظم البورصات في أوروبا مع ارتفاع المؤشر داكس الألماني 0.9 بالمئة، والمؤشر فاينانشال تايمز 100 بواقع 0.6 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ويسجل مكاسب لسادس جلسة على التوالي.

وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء إن الاتفاق التجاري المتوقع سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية تبلغ 15 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بدلا من 30 بالمئة كان من المقرر تطبيقها في الأول من أغسطس آب.

وقادت أسهم البنوك مكاسب القطاعات الأوروبية بارتفاعها 2.3 بالمئة بدعم صعود سهم دويتشه بنك وبي.إن.بي باريبا.

وزاد سهم دويتشه بنك الألماني 4.4 بالمئة بعد أن عاود تحقيق أرباح في الربع الثاني من العام، والتي جاءت أفضل من المتوقع.

وصعد أيضا سهم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي 1.9 بالمئة بعد أن أعلن انخفاضا أقل من المتوقع في أرباح الربع الثاني.

وارتفع سهم روش السويسرية لصناعة الأدوية اثنين بالمئة ليعطي دفعة قوية للمؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام.

وانخفض سهم شركة نستله السويسرية الكبيرة للمواد الاستهلاكية 4.5 بالمئة بعد أن أعلنت عن مراجعة استراتيجية لأعمالها في مجال الفيتامينات وعن نتائج النصف الأول.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند اثنين بالمئة بعد سبعة تخفيضات متتالية.