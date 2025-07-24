الخميس 29 محرم 1447 ﻫ - 24 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسهم أوروبا تبلغ ذروة 6 أسابيع بدعم من التفاؤل إزاء اتفاق محتمل مع أمريكا

منذ 30 دقيقة
أسهم أوروبا

أسهم أوروبا

A A A
طباعة المقال

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع اليوم الخميس بدعم من التفاؤل إزاء اتفاق تجاري محتمل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ونتائج الشركات، بينما يترقب المستثمرون صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 11 يونيو حزيران.

وصعدت معظم البورصات في أوروبا مع ارتفاع المؤشر داكس الألماني 0.9 بالمئة، والمؤشر فاينانشال تايمز 100 بواقع 0.6 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ويسجل مكاسب لسادس جلسة على التوالي.

وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء إن الاتفاق التجاري المتوقع سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية تبلغ 15 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بدلا من 30 بالمئة كان من المقرر تطبيقها في الأول من أغسطس آب.

وقادت أسهم البنوك مكاسب القطاعات الأوروبية بارتفاعها 2.3 بالمئة بدعم صعود سهم دويتشه بنك وبي.إن.بي باريبا.

وزاد سهم دويتشه بنك الألماني 4.4 بالمئة بعد أن عاود تحقيق أرباح في الربع الثاني من العام، والتي جاءت أفضل من المتوقع.

وصعد أيضا سهم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي 1.9 بالمئة بعد أن أعلن انخفاضا أقل من المتوقع في أرباح الربع الثاني.

وارتفع سهم روش السويسرية لصناعة الأدوية اثنين بالمئة ليعطي دفعة قوية للمؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام.

وانخفض سهم شركة نستله السويسرية الكبيرة للمواد الاستهلاكية 4.5 بالمئة بعد أن أعلنت عن مراجعة استراتيجية لأعمالها في مجال الفيتامينات وعن نتائج النصف الأول.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند اثنين بالمئة بعد سبعة تخفيضات متتالية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

انفجار في إدلب
فيديو.. قتلى وجرحى جراء انفجار عنيف بمستودع ذخيرة في إدلب السورية!
علما اليابان وأمريكا
الاتفاق التجاري بين طوكيو وواشنطن يقود المؤشر توبكس لمستوى قياسي مرتفع
راجمة تطلق صواريخها خلال الاشتباكات بين كمبوديا وتايلند
اشتباكات بين تايلند وكمبوديا في عدة مناطق حدودية

الأكثر قراءة

وزير الخارجية والمغتربين السابق عبدالله بوحبيب
وفاة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب عن 84 عاماً
رئيس مجلس النواب نبيه بري
هل ينجح بري في تثبيت معادلة "السلاح مقابل السيادة"؟
المبعوث الأمريكي توم باراك
باراك للمسؤولين اللبنانيين: دولتكم لم تلتزم بجدية بأي مخطط واضح حتى الساعة!