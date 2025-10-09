الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
أسهم أوروبا تتراجع بضغط من قطاع البنوك رغم الدعم من شركات التعدين والتكنولوجيا

منذ ساعة واحدة
بورصة

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس متأثرة بانخفاض أسهم البنوك، بعد هبوط سهم بنك إتش.إس.بي.سي بأكثر من 6% إثر إعلانه خطة لخصخصة بنك هانج سنج في هونغ كونغ، بينما حدت مكاسب أسهم التعدين والتكنولوجيا من الخسائر الإجمالية.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1% إلى 573.4 نقطة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في الجلسة السابقة.

وأثّر إعلان إتش.إس.بي.سي عن صفقة خصخصة بقيمة 106.1 مليار دولار هونغ كونغ (نحو 13.6 مليار دولار أمريكي) على القطاع المصرفي بأكمله، الذي انخفض 1.2%. كما تراجع سهم مجموعة لويدز المصرفية 3.4% بعد أن ألمح البنك إلى احتمال تخصيص المزيد من الأموال لتعويض عملاء تمويل السيارات.

في المقابل، صعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.4% مدعوماً بارتفاع أسعار النحاس وخام الحديد، كما ارتفع قطاع التكنولوجيا 0.4% بقيادة ألتن الفرنسية بعد إعلانها فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ضمن إصلاحات هيكلية.

وحقق سهم بيربري البريطانية للسلع الفاخرة مكاسب بنسبة 2.4% بعدما رفع دويتشه بنك تصنيف السهم.

  • رويترز

