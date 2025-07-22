أسهم أوروبا تتراجع على خلفية نتائج متباينة للشركات وتوتر تجاري

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على خلفية تباين نتائج الشركات وتراجع ثقة السوق إزاء اتفاق تجاري محتمل مع الولايات المتحدة بعد تقارير تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لاتخاذ تدابير مضادة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 545.1 نقطة بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش.

وسجلت أسهم شركات الكيماويات الأوروبية أكبر الخسائر بين القطاعات إذ انخفض المؤشر 1.7 بالمئة متأثرا بتراجع سهم أكزو نوبل 4.2 بالمئة بعد أن خفضت شركة دولوكس لصناعة الطلاء توقعاتها للأرباح الأساسية لعام 2025.

وهوى سهم سارتوريوس ستيديم بيوتك سبعة بالمئة تقريبا مسجلا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية على المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية المصنعة لمستلزمات المختبرات نتائجها نصف السنوية.

وعلى النقيض ارتفع سهم كومباس جروب 4.5 بالمئة بعد أن وافقت الشركة البريطانية المتخصصة في تقديم الطعام على شراء شركة الخدمات الغذائية الأوروبية المتميزة فيرمات جروب مقابل نحو 1.5 مليار يورو (1.75 مليار دولار) بما في ذلك الديون.

قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن التكتل المكون من 27 دولة يدرس مجموعة أوسع من الإجراءات المضادة في مواجهة الولايات المتحدة، والتي قد تسمح له باستهداف خدمات أمريكية أو فرض قيود على دخول عطاءات العامة ما لم يتم التوصل لاتفاق.

وأشار مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي أمس الاثنين إلى أن شركات منطقة اليورو لا تزال متفائلة إزاء آفاق النمو الخاصة بها ولكنها تواجه أيضا ضغوطا على الأرباح، ويرجع ذلك جزئيا إلى التوتر التجاري.

يترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات عن الشركات من وول ستريت والاقتصادات الكبرى في أوروبا لقياس تأثير الاضطرابات التجارية على الشركات. ومن المقرر أن تكشف ساب، وهي أكبر شركة لصناعة البرمجيات في أوروبا، عن نتائجها في وقت لاحق من اليوم.