أسهم أوروبا تتراجع قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي حول الفائدة

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس إذ عكف المستثمرون على دراسة نتائج الشركات لتقييم تداعيات السياسات التجارية المرتبكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بينما يترقبون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش. وساعد عدم نشر أنباء عن تصعيد كبير في الحرب التجارية المؤشر على الارتفاع أربعة بالمئة هذا الأسبوع.

وأحجم المستثمرون عن أي مراهنات كبيرة قبيل عطلة نهاية أسبوع تستمر أربعة أيام احتفالا بالجمعة العظيمة وعيد القيامة.

وتراجع سهم هيرميس الفرنسية أربعة بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة حقائب بيركين الشهيرة عن انخفاض نادر في مبيعاتها الفصلية، لتنضم إلى منافستها إل.في.إم.إتش، التي أعلنت أيضا عن مبيعات أقل من التوقعات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأدت الرسوم الجمركية المضادة، التي أشعلتها حرب ترامب التجارية متعددة الجبهات، إلى تقليص توقعات النمو العالمي في الأسابيع القليلة الماضية، مما أثار تقلبات في السوق تشابه تلك التي ضربت الأسواق مع تفشي جائحة كوفيد-19 في مارس آذار 2020.

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة بحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش، إذ تتوقع الأسواق بقوة خفض أسعار الفائدة لحماية الاقتصاد المتعثر من حالة الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية.

وقفز سهم شركة سيمنس للطاقة عشرة بالمئة بعد أن رفعت مجموعة الطاقة الألمانية توقعاتها للعام المالي الحالي بعد تحقيقها أفضل هامش ربح لها منذ انفصالها عن سيمنس.

واستفاد مؤشر داكس الألماني من تلك المكاسب ليتفوق على نظرائه الأوروبيين.