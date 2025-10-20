أسهم أوروبا تتعافى وسط انحسار المخاوف إزاء قطاع البنوك بأمريكا

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الاثنين، مع انحسار المخاوف الأولية إزاء استقرار قطاع البنوك الأمريكي، في حين ساعدت التصريحات الجديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تهدئة التوتر التجاري، مما شجع المستثمرين على الإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية.

وقفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي متعافيا من انخفاض بنحو واحد بالمئة تقريبا يوم الجمعة، ليسجل أكبر ارتفاع ليوم واحد منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

وكان قطاع الصناعة هو الداعم الأكبر للمؤشر ستوكس 600، إذ ارتفع 1.9 بالمئة. وجاءت شركات الدفاع في المقدمة مع صعود المؤشر الأوسع نطاقا 2.8 بالمئة. وتعافت هذه الأسهم من الهبوط الذي شهدته يوم الجمعة عندما اهتز القطاع جراء أخبار القمة المزمع عقدها بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال إيبيك أوزكارديسكايا كبير محللي السوق في بنك (سويسكوت) “في نهاية المطاف، لم ينجح دونالد ترامب بالضرورة في إنهاء الحرب بشكل جوهري حتى الآن… لذا، فإن التفاؤل ليس على مستوى قوي ليؤدي إلى استمرار عمليات البيع في قطاع الدفاع”.

وارتفع سهم (راينميتال) بنسبة 5.9 بالمئة، وصعد سهم (هينزولت) بنسبة 7.9 بالمئة، وزاد سهم (رينك) 6.8 بالمئة.

وصعد قطاع البنوك واحدا بالمئة اليوم، إذ انتعشت أسهم البنوك الأمريكية في الجلسة السابقة بعد النتائج الفصلية من البنوك الإقليمية، مما ساعد في تهدئة المخاوف إزاء مخاطر الائتمان.

وانخفض سهم بنك (بي.إن.بي باريبا) 7.7 بالمئة بعد أن خلصت هيئة محلفين أمريكية إلى أن البنك الفرنسي ساعد الحكومة السودانية على ارتكاب إبادة جماعية من خلال تقديم خدمات مصرفية تنتهك العقوبات الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، قال ترامب للصحفيين إنه قد يخفض الرسوم الجمركية على الصين ما دامت بكين تفعل “أشياء” للولايات المتحدة، بما في ذلك استئناف شراء فول الصويا، مما عزز المعنويات أيضا.

ويأتي ذلك مع تأكيد ترامب الأسبوع الماضي عقد اجتماع مزمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، وفي وقت من المقرر أن يلتقي فيه وزير الخزانة سكوت بيسنت نظيره الصيني هذا الأسبوع.