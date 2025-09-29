أسهم أوروبا ترتفع بدعم من شركات الرعاية الصحية

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، اليوم الاثنين، بعد أن عوضت مكاسب أسهم الرعاية الصحية والسلع الفاخرة تراجع أسهم قطاعي البنوك والطاقة، وذلك في وقت يقيم فيه المستثمرون احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية الذي قد يؤخر إصدار بيانات اقتصادية رئيسية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.2 بالمئة بعدما أنهى الأسبوع الماضي دون أي تغيير يذكر.

وكان المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية من بين أكبر الرابحين، إذ ارتفع 0.9 بالمئة.

وارتفع المؤشر الفرعي لشركات التعدين الأوروبية 1.7 بالمئة بفضل ارتفاع أسعار المعادن، إذ ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع، فيما صعدت أسعار النحاس في لندن أيضا. وتقدمت أسهم التكنولوجيا 1.1 بالمئة.

وزاد المؤشر الفرعي لأسهم شركات السلع الفاخرة 1.9 بالمئة، ليستعيد بذلك مكاسبه التي فقدها الأسبوع الماضي.

على الجانب المقابل، انخفضت أسهم بنوك منطقة اليورو 1.1 بالمئة وخسر سهم كومرتس بنك الألماني ثلاثة بالمئة. وتراجعت أسهم قطاع الطاقة مع انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من اثنين بالمئة.

ويترقب المستثمرون اجتماعا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار القادة الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس لمناقشة تمديد تمويل الحكومة. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيبدأ الإغلاق الحكومي يوم الأربعاء.

وستقوم وزارة العمل الأمريكية بتعليق إصدار البيانات الاقتصادية في حال إغلاق الحكومة. وتركز الأسواق على تلك البيانات لقياس مسار تيسير السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.

وقال محللون في سيتي جروب إن إغلاق شهر أكتوبر تشرين الأول لا يزال مرجحا ومن الممكن أن يتأخر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أيلول المقرر صدوره يوم الجمعة.