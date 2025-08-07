أسهم أوروبا ترتفع بعد سريان الرسوم الجمركية الأمريكية

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مع ارتفاع نتائج الشركات، وذلك في وقت بدأ فيه سريان معدلات رسوم جمركية أمريكية مرتفعة على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة حتى الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، مع صعود معظم البورصات الرئيسية في أوروبا خلال التعاملات. وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة، في حين ارتفع المؤشر (إس.إم.آي) القياسي السويسري 0.1 بالمئة.

ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ اليوم، بما في ذلك رسوم تبلغ 39 بالمئة على سويسرا.

وقال مصدر لرويترز إن الرئيسة السويسرية كارين كيلر-زوتر غادرت واشنطن أمس الأربعاء دون أن تتمكن من الالتقاء مع ترامب أو أي من كبار المسؤولين التجاريين.

ومن المتوقع على نطاق واسع إعلان بنك إنجلترا عن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه في وقت لاحق اليوم، لكن من الممكن أن يكون صانعو السياسات النقدية منقسمين حول التوقعات مع مخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وخلال اليوم، تعرض قطاع الاتصالات لضغوط وانخفض 2.2 بالمئة، إذ هبط سهم شركة (فرينت إيه.جي) 8.5 بالمئة وتراجع سهم شركة (دي.تي.تيليكوم) 5.2 بالمئة بعد إعلان النتائج الفصلية.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفعت أسهم (ميرسك) 5.3 بالمئة بعد رفع مجموعة الشحن توقعاتها لأرباح العام بأكمله بسبب الطلب العالمي على شحن الحاويات عبر المحيطات.

وانخفض سهم شركة (ميرك كيه.جي.إيه.إيه) ثلاثة بالمئة بعد تضييق نطاقها الاسترشادي للمبيعات المحققة من العمليات الداخلية، وإعلانها عن انخفاض الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني بسبب ضعف الدولار.

وتصدرت شركة (راينميتال) خسائر المؤشر بانخفاض سهمها 5.2 بالمئة، وذلك بعد تسجيل شركة الدفاع الألمانية مبيعات في الربع الثاني أقل من المتوقع بسبب التأخير في ترسية عقود الدفاع الألمانية.