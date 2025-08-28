أسهم أوروبا ترتفع بفضل نتائج أعمال إنفيديا

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بدفعة من نتائج أعمال قوية لشركة إنفيديا هدأت مخاوف تتعلق بتراجع الطلب على الذكاء الاصطناعي لكن الغموض الذي يكتنف أعمال الشركة في الصين خيم على توقعات الأداء.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 556.53 نقطة بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش.

وتباين أداء أسهم شركات أشباه الموصلات في المنطقة إذ قيم المستثمرون توقعات تتعلق بمركز بيانات إنفيديا جاءت أقل من تكهنات بعض المحللين.

وهبط سهما (إيه.إس.إم.إل) و(بي.إي.إس.آي) لكن سهمي إنفينيون وإيه.إس.إم إنترناشونال ارتفعا بنحو واحد بالمئة لكل منهما.

وجاءت نتائج الأعمال المالية لشركات أوروبية إيجابية إلى حد كبير.

وارتفع سهم دليفري هيرو 3.8 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة الألمانية المختصة في طلب الطعام عبر الإنترنت وتوصيله تسجيل نمو في الإيرادات أفضل قليلا من المتوقع للربع الثاني.

وزاد سهم بيرنو ريكار بنسبة أربعة بالمئة بعد أن أعلنت شركة المشروبات الكحولية نتائج أعمال الربع الرابع. كما صعد سهم رمي كوانترو بما يقارب اثنين بالمئة.

وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 بالمئة ليعوض بذلك بعض الخسائر التي مني بها وتسببت في تراجعه 2.8 بالمئة هذا الأسبوع في ظل أجواء من الغموض السياسي بشأن احتمال انهيار الحكومة في تصويت بحجب الثقة.