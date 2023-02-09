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أسهم أوروبا ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي

منذ ساعة واحدة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي (الخميس 9-2-2023) إذ أبطل انحسار التضخم في ألمانيا ومجموعة من الأرباح القوية للشركات تأثير المخاوف بشأن تصريحات متشددة من مسؤولين كبار ببنوك مركزية وخفف القلق من حدوث ركود عميق.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6 بالمئة بعدما سجل أعلى مستوى في نحو عام في وقت سابق من الجلسة.

وكانت أسهم الشركات الصناعية أكبر الداعمين للمؤشر بفضل قفزة نسبتها 6.7 بالمئة في أسهم سيمنس بعدما أعلنت الشركة أرباحا أفضل من المتوقع وزادت توقعاتها للمبيعات والأرباح عن العام بأكمله.

وزاد سهم ستاندرد تشارترد 11.4 بالمئة بعدما أفاد تقرير باهتمام مستمر من جانب بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، بالاستحواذ عليه.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 حوالي 8.8 بالمئة خلال العام الجاري حتى الآن متفوقا على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي الذي زاد 7.5 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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