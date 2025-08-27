الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
أسهم أوروبا ترتفع مع تحول التركيز إلى نتائج أعمال إنفيديا

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2025 12:11 مساءً
ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الأربعاء لتتعافى من أكبر انخفاض في نحو شهر، في وقت يقيم فيه المستثمرون المخاطر السياسية في فرنسا ويترقبون صدور نتائج الأعمال المالية لشركة الذكاء الاصطناعي العملاقة إنفيديا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش. كما صعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 بالمئة، بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، إثر مخاوف من انهيار محتمل لحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، مما أدى إلى موجة بيع في الأصول الفرنسية.

وصعدت مؤشرات الأسهم في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بنسبة تتراوح بين 0.1 بالمئة و0.3 بالمئة.

ويترقب المستثمرون نتائج الأعمال المالية لإنفيديا، الشركة الأعلى قيمة في العالم، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن التداول في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن تعطلت قليلا أكبر موجة صعود لسوق الأسهم خلال العام الجاري في أغسطس آب.

وأظهر مسح اليوم الأربعاء أن من المتوقع أن تشهد ثقة المستهلكين الألمان تراجعا للمرة الثالثة على التوالي في سبتمبر أيلول، مع تزايد مخاوف الأسر بشأن احتمال فقدان الوظائف وحالة الضبابية التي تكتنف التضخم مما يؤثر سلبا على المزاج العام.

وصعد سهما شركتي أورستيد ونوفو نورديسك بنسبتي 3.5 بالمئة واثنين بالمئة على الترتيب.

    المصدر :
  • رويترز

