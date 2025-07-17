أسهم أوروبا تسجل أول مكسب يومي في خمس جلسات بدعم أرباح قوية

أنهت الأسهم الأوروبية سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام متتالية اليوم الخميس، مدعومة بمكاسب أسهم شركتي إيه.بي.بي وليجراند الصناعيتين بعد أن أعلنتا عن تسجيل أرباح قوية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة واحد بالمئة. وصعدت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية أيضا، إذ ارتفع المؤشر داكس الألماني 1.5 بالمئة، وكسب المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.3 بالمئة.

وقفز سهم مجموعة الهندسة السويسرية إيه.بي.بي عشرة بالمئة تقريبا بعد أن سجلت أعلى معدل طلب خلال ربع مالي لها حتى الآن، مدفوعا بطلبات على منتجات تستخدم في مراكز البيانات لدعم الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم ليجراند الفرنسية قرب تسعة بالمئة بعد أن رفعت شركة البنية التحتية الكهربائية هدف مبيعاتها السنوية مدفوعة بالنمو القوي في قطاع مراكز البيانات في أمريكا الشمالية.

وقفز سهم منافستها شنايدر إلكتريك 7.7 بالمئة.

وعوضت شركات صناعة الرقائق الأوروبية بعض خسائرها من الجلسة السابقة إذ سجلت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، المنتج الرئيسي لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة في العالم، أرباحا قياسية في الربع الثاني مما عزز المعنويات. وارتفع سهم إيه.إس.إم.إل 3.9 بالمئة، بعد انخفاضه 11 بالمئة أمس الأربعاء.

وقفز سهم أوكادو 18.5 بالمئة بعد أن أعلن المتجر الإلكتروني عن ارتفاع أرباحه الأساسية 77 بالمئة في النصف الأول من العام المالي الحالي، وقال إن أولويته هي تحقيق أرباح نقدية في السنة المالية المقبلة.

وتترقب الأسواق أي إشارات حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع استعداد التكتل لاتخاذ تدابير انتقامية في حالة فشل المفاوضات مع واشنطن.

وقالت دانييلا هاثورن كبيرة محللي الأسواق لدى كابيتال دوت كوم “لا تزال الأسواق متفائلة إلى حد كبير بشأن الوضع وبأن الأمور ستتقدم في الأسبوعين المقبلين”.

وأضافت “رأينا في الماضي، وحتى في فترة ولاية ترامب الأولى، عدد المرات التي هدد فيها باتخاذ إجراءات وما أقدم عليه بالفعل كان محدودا للغاية”

وهوت الأسهم الأوروبية بقوة أمس الأربعاء بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج أن ترامب قد يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، لكن ترامب قال في وقت لاحق إنه لا يخطط للقيام بذلك.

وفي الوقت نفسه، وقعت بريطانيا وألمانيا معاهدة صداقة واسعة النطاق عمقت العلاقات في مجالات تشمل الدفاع والنقل في الوقت الذي تحاول فيه المملكة المتحدة إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة لأداء شركات أخرى، هبط سهم تومرا سيستمز 13.3 بالمئة، مسجلا أسوأ أداء يومي منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، بعد أن سجلت المجموعة النرويجية خسارة في صافي مبيعات الربع الثاني.

وكسب سهم شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات 7.9 بالمئة بعد الإعلان عن انخفاض حاد في أرباح التشغيل للربع الثاني التي لا تزال تتجاوز توقعات المحللين.