أسهم أوروبا تسجل خسائر طفيفة بعد خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة

أغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع طفيف، اليوم الخميس، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما كان متوقعا، في حين قام المستثمرون بتحليل نتائج أعمال الشركات لتقييم تداعيات السياسات التجارية الأمريكية الجديدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.1 بالمئة رغم تسجيل قفزة أسبوعية بأكثر من أربعة بالمئة.

وكانت أحجام التداول منخفضة نسبيا اليوم الخميس قبل عطلة رسمية تستمر أربعة أيام.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة خلال عام إلى 2.25 بالمئة، في خطوة لدعم الثقة في اقتصاد يعاني بالفعل وسط ضبابية تجاه الاستهلاك والاستثمار بسبب الرسوم الجمركية.

وقال اقتصاديون في إتش.إس.بي.سي “مع الكثير من الضبابية وعودة التضخم أخيرا إلى هدفه، آخر ما يرغب البنك المركزي الأوروبي في القيام به هو تيسير السياسة في وقت مبكر للغاية”.

ومع بداية موسم نتائج الأعمال في أوروبا خسر سهم هيرميس الفرنسية 3.2 بالمئة بعدما لم تحقق الشركة المبيعات الفصلية المتوقعة، لتنضم إلى منافستها إل.في.إم.إتش التي أعلنت هذا الأسبوع أيضا عن مبيعات أقل من التقديرات.

ونشر المحللون توقعاتهم بشأن ربحية الشركات الأوروبية في وقت أدت فيه الرسوم الجمركية المضادة إلى تراجع تقديرات النمو العالمي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 10 بالمئة عن مستوى إغلاقه غير المسبوق في مارس آذار وبأكثر من خمسة بالمئة عن مستويات سجلها قبل أن تتسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة في موجة من التراجع في الأسواق العالمية.

وكان المؤشران الفرعيان لأسهم شركات التكنولوجيا وأسهم بنوك منطقة اليورو أكبر الخاسرين بين القطاعات اليوم الخميس، إذ تراجعا بأكثر من واحد بالمئة.

ومن ناحية أخرى صعد المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطاقة 1.6 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط الخام.

وقفز سهم سيمنز 10.5 بالمئة بعد أن رفعت مجموعة الطاقة الألمانية توقعاتها للسنة المالية الحالية وأعلنت تحقيق أفضل هامش ربح لها منذ انفصالها عن الشركة الأم سيمنز إيه.جي.