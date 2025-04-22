أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع بدعم من القطاع المالي

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، اليوم الثلاثاء، على خلفية صعود أسهم القطاع المالي ومكاسب ما بعد الإعلان عن الأرباح في لوريال، لكن المعنويات ظلت متقلبة بعد انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة مبتعدا عن مستويات منخفضة سجلها خلال الجلسة، إذ قفز سهم لوريال 6.3 بالمئة مسجلا أفضل مكسب يومي منذ ما يقرب من سبعة أشهر.

وأعلنت عملاقة مستحضرات التجميل عن زيادة مبيعاتها في الربع الأول من العام بأكثر من التوقعات، في بارقة أمل للقطاع بعد أن أعلنت مجموعة إل.في.إم.إتش للمنتجات الفاخرة عن تباطؤ في نتائج سيفورا للتجزئة في مجال مستحضرات التجميل التابعة للمجموعة الأسبوع الماضي.

وبدأ قطاع البنوك الأوروبي هذا الأسبوع على ارتفاع 0.7 بالمئة. وصعد مؤشر الموارد الأساسية، الذي يضم أكبر شركات التعدين في أوروبا، بنسبة 1.2 بالمئة على خلفية زيادة أسعار المعادن.

ومع ذلك استمرت مخاوف المستثمرين التي تتمحور حول التوتر التجاري العالمي المتصاعد مع العودة من عطلة عيد القيامة.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة والصين ومعظم البلدان، مشيرا إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية التي وصلت الآن إلى أعلى مستوياتها منذ 100 عام، ومحذرا من أن المزيد من التوتر التجاري من شأنه أن يزيد تباطؤ النمو.

وفي الوقت نفسه، أدت الانتقادات المتكررة التي وجهها ترامب إلى باول وحثه للبنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بسرعة إلى تفاقم المخاوف حيال استقلالية مجلس الاحتياطي.

وقالت دانييلا هاثورن كبيرة محللي السوق في كابيتال دوت كوم “هذه ما هي إلا صورة من الضبابية. لم يتغير شيء حقا”.

وارتفع سهما شركتي التأمين السويسريتين هيلفيتيا وبالوا 2.6 بالمئة و4.7 بالمئة على الترتيب بعد أن قالتا إنهما تخططان للاندماج، مما سيؤدي إلى إنشاء ثاني أكبر مجموعة تأمين في سويسرا بحصة سوقية مجمعة تبلغ حوالي 20 بالمئة.

وعلى الجانب السلبي، انخفض سهم شركة نوفو نورديسك الدنمركية لصناعة الأدوية 7.4 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2022 بعد أن أظهرت نتائج التجارب التي أجرتها شركة إيلي ليلي الأمريكية المنافسة على أقراص لفقدان الوزن وضبط سكر الدم أنها تعمل بنفس كفاءة عقار نوفو نورديسك الرائد أوزمبيك.

وهبط مؤشر قطاع الرعاية الصحية على مستوى أوروبا 0.6 بالمئة.

وتراجع سهم شركة الطاقة المتجددة الدنمركية أورستيد 4.7 بالمئة بعد أن خفض باركليز تصنيف سهم الشركة.

وخسر سهم جتينج السويدية 5.5 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع المعدات الطبية عن أرباح أساسية ربع سنوية أقل بقليل من توقعات السوق.