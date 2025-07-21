أسهم أوروبا تغلق على انخفاض بعد نتائج أعمال متباينة

تراجعت الأسهم الأوروبية بعد جلسة متقلبة، اليوم الاثنين، فيما يقيم المستثمرون مجموعة متباينة من نتائج الأعمال ويترقبون نتائج المفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.1 بالمئة، إذ عوض انخفاض أسهم الرعاية الصحية مثل روش ونوفونورديسك المكاسب التي حققتها شركات التعدين.

ويستعد المتعاملون لأسبوع مليء بنتائج الأعمال في كل من أوروبا والولايات المتحدة، وسوف يدققون في تقارير الشركات بحثا عن أي أدلة على تأثير حالة عدم اليقين التجاري على الربحية وطلب المستهلكين.

وقالت شركة ستيلانتيس اليوم الاثنين إنها تتوقع خسارة صافية 2.3 مليار يورو (2.68 مليار دولار) للنصف الأول من 2025، إذ واجهت شركة صناعة السيارات التحدي المزدوج المتمثل في تطوير منتجاتها مع التعامل أيضا مع تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتذبذبت أسهم شركات صناعة السيارات بين الارتفاع والانخفاض على مدار اليوم، قبل أن تغلق على ارتفاع بنحو 1.5 بالمئة.

وقفز سهم شركة رايان إير 5.7 بالمئة بعد أن أعلنت كبرى شركات الطيران الاقتصادي في أوروبا أن أرباحها الفصلية زادت بأكثر من المثلين. وارتفعت أسهم شركات طيران أخرى مثل لوفتهانزا وإيزي جيت بنحو واحد لكل منهما.

في الوقت نفسه، كانت المفاوضات التجارية في صدارة الاهتمام إذ قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي يدرس تدابير “مواجهة الإجراءات القسرية” واسعة النطاق التي من شأنها أن تسمح للكتلة باستهداف الخدمات الأمريكية أو الحد من الوصول إلى المناقصات العامة في غياب اتفاق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض رسوم 30 بالمئة على الواردات من أوروبا إذا لم يُوقع اتفاق قبل الموعد النهائي في أول أغسطس آب.

وقال هنري كوك، كبير الاقتصاديين في بنك (إم.يو.إف.جي) “يتلخص السؤال في نهاية المطاف فيما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادرا على قبول نتيجة غير متوازنة تميل لصالح الولايات المتحدة، أو ما إذا كان ترامب سيقبل شكلا من أشكال التدابير المضادة من الاتحاد الأوروبي دون زيادة الرسوم الجمركية أكثر من ذلك”.

وأضاف “لا تزال احتمالات التوصل إلى اتفاق ضئيلة وهناك الكثير من المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور الأمور”.

ودفعت حالة عدم اليقين السائدة المستثمرين أيضا إلى الإقبال على الملاذات الآمنة بما في ذلك الذهب والسندات السيادية الأوروبية.

وسجل سهم ديليفري هيرو أكبر قفزة في يوم واحد منذ أكثر من عام، وذلك بنسبة تزيد عن 16 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات التعدين جلينكور وأنجلو أمريكان وأنتوفاجاستا بنسبة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة بالمئة، مقتفية أثر ارتفاع أسعار المعادن الصناعية بعد أن تعهدت الصين بتحقيق الاستقرار في نموها الصناعي، وبسبب الآمال في المزيد من التحفيز.