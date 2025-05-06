أسهم أوروبا تغلق على انخفاض وبورصة ألمانيا تقلص خسائرها بعد انتخاب ميرتس

قلصت الأسهم الألمانية خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انتخاب الزعيم المحافظ فريدريش ميرتس مستشارا لألمانيا في جولة ثانية من التصويت بالبرلمان بعد خسارة غير متوقعة في الجولة الأولى.

وأغلق المؤشر داكس الألماني منخفضا 0.5 بالمئة بعد أن تراجع اثنين بالمئة في وقت سابق عندما مني ائتلاف يضم تحالف ميرتس والحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي إلى يسار الوسط بخسارة مفاجئة في الجولة الأولى.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.2 بالمئة لينهي سلسلة مكاسب استمرت عشرة أيام.

وأثرت الضبابية بشأن الرسوم الجمركية سلبا على السوق إذ يحاول المستثمرون مواكبة السياسات التجارية غير المتوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ترامب أمس الاثنين إنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على الأدوية خلال الأسبوعين المقبلين. وجاء ذلك بعد يوم من إعلانه فرض رسوم جمركية تبلغ 100 بالمئة على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر الفرعي لشركات الرعاية الصحية واحدا بالمئة مع تراجع سهم شركة الأدوية العملاقة نوفو نورديسك أربعة بالمئة.

ومع ذلك ظل هناك قدر ضئيل من التفاؤل إزاء احتمال تراجع التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة بعد أن أعلنت بكين قبل أيام أنها تقيم عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية.

وفي غضون ذلك أظهر مسح استمرار نمو اقتصاد منطقة اليورو في أبريل نيسان لكن بوتيرة أبطأ، وذلك مع ضعف الطلب ودخول قطاع الخدمات في حالة ركود تقريبا، مما يشير إلى أن تعافي المنطقة لا يزال هشا.

ومن المقرر أن يصدر بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن تسجل الشركات الأوروبية نموا يصل إلى 0.4 بالمئة في نتائج أعمال الربع الأول، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، وهو تحسن مقارنة بانخفاض قدره 1.7 بالمئة توقعه المحللون قبل أسبوع.

وارتفع سهم فيستاس 8.9 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع توربينات الرياح تحقيق أرباح تشغيلية غير متوقعة في الربع الأول.

وتراجع سهم فيليبس 2.7 بالمئة بعد أن خفضت شركة تكنولوجيا الرعاية الصحية الهولندية توقعاتها لهامش الربح في 2025.