أسهم أوروبا تغلق مرتفعة قبيل التصويت على الثقة في الحكومة الفرنسية

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الاثنين، في حين ارتفعت الأسهم الفرنسية أيضا قبيل التصويت الذي انتهى بحجب الثقة عن خامس رئيس وزراء في فرنسا خلال ثلاث سنوات.

وخسر فرانسوا بايرو التصويت اليوم الاثنين، في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في القارة لكبح جماح الديون. كما تواجه فرنسا أيضا أول مراجعاتها للتصنيف الائتماني في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.52 بالمئة عند 552.04 نقطة، وأغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعا 0.78 بالمئة.

وعلى الرغم من مكاسب اليوم، كان أداء الأسهم الفرنسية أقل من أداء أسهم المؤشر ستوكس حتى الآن هذا العام، تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة بسبب المخاوف إزاء الإنفاق المالي الذي تغذيه الديون.

ومن شأن انهيار حكومة الأقلية التي يقودها بايرو أن يعمق من مشكلات فرنسا في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى الوحدة في مواجهة تحديات على رأسها الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين التي تزداد نزوعا نحو تأكيد الذات والتوتر التجاري مع الولايات المتحدة.

وقالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي السوق في سيتي إندكس “قد يكون استمرار حالة عدم اليقين السياسي في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو أمرا إشكاليا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد بعد”.

وانخفض عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 30 عاما 4.4 نقطة أساس عند 4.336 بالمئة. وكان قد بلغ هذا الشهر 4.523 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو حزيران 2009.

وأغلق معظم قطاعات ستوكس 600 على ارتفاع، بقيادة قطاع التجزئة الذي ارتفع 1.8 بالمئة. وتلاه قطاع البناء والمواد بزيادة 1.7 بالمئة.

وارتفع مؤشر البنوك 1.5 بالمئة، معوضا بعض خسائر الأسبوع الماضي بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يعلن المجلس عن قراره التالي بشأن السياسة النقدية في 17 سبتمبر أيلول.

وفي الوقت نفسه، سيصدر البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية يوم الخميس، وسط توقعات خبراء اقتصاد بعدم حدوث أي تغيير في أسعار الفائدة في وقت يحوم فيه التضخم بالقرب من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة بينما يقيم صناع السياسة التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصاد منطقة اليورو.

وارتفعت أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية 0.6، مقتفية أثر ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية.

وعلى صعيد البيانات، انخفضت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في يوليو تموز بسبب الانخفاض الحاد في الطلب الأمريكي جراء التعريفات الجمركية، في حين ارتفع الإنتاج الصناعي.