أسهم أوروبا تغلق مرتفعة والتركيز ينصب على نتائج أعمال إنفيديا

تعافى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلا، اليوم الأربعاء، بعد موجة بيع في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يتابع فيه المستثمرون المخاطر السياسية في فرنسا ويترقبون نتائج أعمال شركة (إنفيديا) عملاق الذكاء الاصطناعي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.1 بالمئة، بعد أن سجل أكبر انخفاض في قرابة شهر أمس الثلاثاء. لكن معظم البورصات الأخرى في المنطقة أغلقت على تراجع.

وتعافى المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 بالمئة بعد تسجيل أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة بفعل موجة بيع في الأصول المحلية سببها المخاوف إزاء احتمال انهيار حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الشهر المقبل.

وأعلنت ثلاثة أحزاب رئيسية من المعارضة يوم الاثنين عدم دعمها بايرو في تصويت الثقة الذي أعلن عن إجرائه في الثامن من سبتمبر أيلول، وذلك بسبب خططه لإجراء تخفيضات ضخمة في الميزانية.

وفي حال انهيار الحكومة، يمكن للرئيس إيمانويل ماكرون تعيين رئيس وزراء جديد على الفور، أو مطالبة بايرو بالبقاء رئيسا لحكومة تصريف أعمال، أو الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وصرح كريستوف هاوتين مدير محفظة الأسهم لدى (أليانز جلوبال إنفستورز) “تم بالفعل احتساب كثير من العوامل، لا سيما بالنسبة للشركات المحلية… والبنوك والمرافق وخدمات الأعمال الفرنسية، لكنني أتوقع استمرار حالة عدم اليقين خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

ويترقب المستثمرون نتائج إنفيديا، الشركة الأعلى قيمة في العالم، للحصول على مؤشرات جديدة على سوق الذكاء الاصطناعي بعد أن واجهت موجة الصعود القوية لأسهم شركات التكنولوجيا مقاومة في أغسطس آب.

وجاءت نتائج أعمال الشركات الأوروبية قوية حتى الآن، إذ تجاوزت أكثر من 52 بالمئة من الشركات التي أعلنت نتائجها للآن تقديرات المحللين.

وتصدر قطاع البنوك ذو الثقل خسائر القطاعات، بانخفاضه بنسبة 1.3 بالمئة. وتراجعت أسهم دويتشه بنك وكومرتس بنك الألمانيين 3.4 بالمئة و4.9 بالمئة على الترتيب بعد تخفيض بنك جولدمان ساكس تصنيفهما.

وفي المقابل، ارتفع قطاع البضائع الشخصية والمنزلية 1.5 بالمئة. وتصدرت أسهم البضائع الفاخرة موجة الصعود مع وصول مؤشرها الأوسع نطاقا إلى أعلى مستوياته في شهر تقريبا.