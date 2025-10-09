الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
أسهم الذكاء الاصطناعي تدفع مؤشر نيكي الياباني قرب أعلى مستوى قياسي له

منذ 20 دقيقة
مؤشر نيكي الياباني - رويترز

ارتفع مؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس، مقتربًا من أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعًا بقفزة سهم مجموعة سوفت بنك ذات الوزن الكبير على المؤشر بنسبة أكثر من 13٪.

كما سجل سهم شركة تصنيع الروبوتات ياسكاوا إلكتريك ارتفاعًا بنسبة 10.5٪، متفوقًا بشكل واضح على بقية الأسهم في المؤشر. وزاد المؤشر نيكي بنسبة 1.6٪ ليصل إلى 48481.09 نقطة، مقتربًا من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله الثلاثاء عند 48527.33 نقطة، قبل أن يدخل استراحة منتصف النهار عند 48405.93 نقطة.

وساهم سهم سوفت بنك وحده بـ506 نقاط في ارتفاع المؤشر نيكي، الذي بلغ إجمالي ارتفاعه 671 نقطة.

أما المؤشر الأوسع نطاقًا توبكس فزاد بنسبة 0.3٪ ليصل إلى 3244.15 نقطة.

ويأتي صعود سهم سوفت بنك بعد إعلان المجموعة أمس الأربعاء عن استحواذها على أعمال الروبوتات التابعة لشركة إيه.بي.بي السويسرية، ما يعكس استراتيجية الشركة في الدمج بين الروبوتات والذكاء الاصطناعي ضمن استثماراتها في الشركات الناشئة.

    المصدر :
  • رويترز

