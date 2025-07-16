أسهم الرقائق تدفع الأسهم الأوروبية للهبوط

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، حيث تضررت أسهم الرقائق بشدة بعد أن أعلنت شركة إيه.إس.إم.إل عن تراجع النمو، في حين أثرت تقارير عن تفكير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول على المعنويات.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.6 بالمئة، وسجل خسائر لليوم الرابع على التوالي. كما تراجعت معظم البورصات الإقليمية، مع انخفاض مؤشر الأسهم القيادية الألمانية بنسبة 0.2 بالمئة.

وانخفضت الأسهم الأوروبية بشكل حاد قبيل الإغلاق بعدما أفادت بلومبرج بأن ترامب من المرجح أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي باول، لكن ترامب صرح لاحقا بأنه لا يخطط لذلك.

وقال جو سالوزي، الشريك والمؤسس المشارك في شركة ثيميس للتجارة “هذا وضع يرى فيه السوق الاستقرار أمرا جيدا”.

وأضاف “هذا وضع متقلب. لا أعتقد أن السوق يرى أننا بحاجة إلى رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي”.

كان سهم شركة إيه.إس.إل.إم الهولندية أكبر الخاسرين في مؤشر ستوكس، حيث انخفض بنسبة 11.4 بالمئة وهو أكبر انخفاض له في تسعة أشهر بعد تحذيرها من أنها قد لا تحقق نموا في عام 2026، على الرغم من أن حجوزات الربع الثاني فاقت التوقعات.

وانخفضت أسهم أخرى في قطاع الرقائق، بما في ذلك بي.إي لأشباه الموصلات وإس.تي مايكرو إلكترونيكس بنسب تتراوح بين 2.1 بالمئة و5.2 بالمئة.

وانخفضت أسهم شركات السيارات الأوروبية بنسبة 1.8 بالمئة، بقيادة رينو، التي تراجعت بنسبة 18.5 بالمئة بعد أن فاجأت شركة صناعة السيارات الفرنسية المستثمرين بتحذير بشأن الأرباح.

وأظهرت أحدث توقعات الأرباح الصادرة أمس الثلاثاء تدهورا في آفاق الشركات الأوروبية، حيث زادت تصريحات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية من حالة عدم اليقين في قطاع الأعمال.

وصرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لرويترز بأن ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، توجه إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن يلتقي بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت أسهم شركة إدارة الأصول “بارتنرز جروب” بنسبة 5.1 بالمئة لتتصدر مؤشر ستوكس بعد أن أعلنت الشركة عن أصول نصف سنوية مُدارة أفضل من المتوقع، وأكدت توقعاتها للعام بأكمله.

وعلى صعيد البيانات، ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام عند 3.6 بالمئة في يونيو حزيران، من 3.4 بالمئة في مايو أيار.