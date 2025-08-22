أسهم اليابان تصعد بدفعة من ارتفاع أسهم البنوك وشركات السيارات

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة بدفعة من ارتفاع عوائد السندات التي أدت إلى دعم أسهم البنوك وشركات التأمين كما استفادت شركات تصنيع السيارات من هبوط الين.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المتعاملون على مستوى العالم خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في وقت لاحق من اليوم الجمعة لتلمس مؤشرات عن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

واختتم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة مرتفعا 0.6 بالمئة عند 310087 نقطة، منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام.

وصعد المؤشر نيكي 0.05 بالمئة فقط ليصل إلى 42633.29 نقطة، مع انخفاض أسهم شركات ذات وزن نسبي كبير على المؤشر مثل فاست ريتيلينج وأدفانتست، مما أثر على أداء المؤشر بشكل عام.

وحظي قطاع التأمين بأفضل أداء بين مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو وصعد بنسبة اثنين بالمئة تلاه قطاع شركات الأوراق المالية بنسبة 1.7 بالمئة والقطاع المصرفي بنسبة 1.5 بالمئة. ويعزز ارتفاع عوائد السندات توقعات الإيرادات من الاستثمار والإقراض.

وزاد العائد القياسي للسندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 17 عاما مقتفيا أثر التقدم في عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل، بعد أن منحت استطلاعات مديري المشتريات القوية المستثمرين المزيد من الثقة في متانة الاقتصاد الأمريكي.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، أدى ذلك إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل إلى 70 بالمئة من 80 بالمئة في اليوم السابق.

ويأتي خطاب باول في الندوة السنوية للبنك المركزي الأمريكي في جاكسون هول بعد أن اتخذ متحدثون من البنك بشكل عام مواقف مالت إلى حد ما إلى التشدد أمس الخميس.

فعلى سبيل المثال، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند بيث هاماك إنها لا ترى أي مبرر لتيسير وشيك للسياسة النقدية كما أشار رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو أوستان جولسبي إلى تضخم أسعار الخدمات باعتباره سببا كافيا لتعليق خفض أسعار الفائدة.

وقال محللون في (مورجان ستانلي إم.يو.إف.جي سيكيوريتيز) في مذكرة “يشعر بعض المستثمرين بالقلق من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وانخفاض أسعار الأسهم الأمريكية الناجم عن الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الاتحادي في ندوة جاكسون هول واحتمال امتداد أثر ذلك إلى الأسهم اليابانية”.

وتراجع الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 148.77 مقابل الدولار، مما يعزز قيمة الإيرادات الخارجية لدى شركات صناعة السيارات اليابانية وغيرها من الشركات التي تصدر منتجاتها.

وارتفع سهم مازدا، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية، بنحو 3.2 بالمئة. وارتفع سهم تويوتا 1.3 بالمئة.