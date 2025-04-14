أسهم شركات التكنولوجيا ترتفع بعد إعفاء إلكترونيات من الرسوم الأمريكية

ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا العالمية اليوم الاثنين بعد قرار الولايات المتحدة إعفاء أجهزة إلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المضادة على الصين، مما خفف العبء عن قطاع يواجه اضطرابات تتعلق بسلاسل التوريد.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن أثارت الرسوم الجمركية المضادة بين واشنطن وبكين مخاوف من ارتفاع تكاليف المكونات وتراجع طلب المستهلكين وأسوأ اضطراب في سلسلة التوريد منذ جائحة كوفيد-19.

وقال ألبرتو جيغرا المحلل في شركة إكويتا “استبعاد السيناريو الأسوأ يعد من عوامل الدعم (المؤقت على الأقل) للقطاع”، مضيفا أن الخطوة تساعد على تجنب التوقف الكامل للإمدادات بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على الصين والتي تتجاوز 100 بالمئة.

وارتفع سهم أبل 3.5 بالمئة بعد أن تراجع 9.1 بالمئة في الأسبوعين الماضيين. وحذر محللون من أن هواتف آيفون المنتج الرئيسي للشركة والمصنوع بشكل أساسي في الصين والمستورد إلى الولايات المتحدة معرض لخطر ارتفاعات كبيرة في الأسعار إذا استمرت الرسوم الجمركية.

وارتفعت أسهم شركات أخرى منها شركة تصنيع أجهزة الكمبيوتر إتش.بي وشركة ديل تكنولوجيز 3.5 بالمئة و5.9 بالمئة على الترتيب، كما صعد سهم عملاقة قطاع الرقائق إنفيديا 1.5 بالمئة في انتعاش واسع النطاق لأسهم أشباه الموصلات.

وتقدمت أسهم الرقائق الأوروبية وحققت الشركات الأكثر تأثرا بالسوق الأمريكية، ومن بينها إيه.إس.إم إنترناشونال وإنفينيون، مكاسب تراوحت بين 1.4 بالمئة و3.2 بالمئة.

وأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة إعفاءات جمركية تشمل 20 فئة من المنتجات منها أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة أشباه الموصلات ورقائق الذاكرة وشاشات العرض المسطحة.

لكن الانتعاش الذي يشهده القطاع قد يكون قصير الأمد بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد بفرض رسوم جمركية جديدة على أشباه الموصلات المستوردة في غضون أيام، في إطار سعيه لتحويل التصنيع بعيدا عن الصين، وهي سوق رئيسي للتكنولوجيا ومركز عالمي للإنتاج.