أسهم وول ستريت تفتح على ارتفاع طفيف

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع طفيف الأربعاء إذ يأمل المستثمرون في تهدئة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين ويترقبون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 127.1 نقطة بما يعادل 0.31 بالمئة إلى 40956.08 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 7.3 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 5614.18 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 17.2 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 17706.827 نقطة.

وكانت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت فتحت على انخفاض، أمس الثلاثاء 6\5\2025، بعد أن زادت أحدث خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على شركات العقاقير من تدهور معنويات المستثمرين مع تراجع أرباح الشركات.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 218.6 نقطة أي 0.53 بالمئة إلى 41000.19 نقطة. وتراجع كذلك المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 44.5 نقطة أي 0.79 بالمئة إلى 5605.87 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 221.0 نقطة أي 1.24 بالمئة إلى 17623.209 نقطة.