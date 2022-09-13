أسواق الخليج ترتفع مع صعود النفط

واصلت أسواق الخليج الرئيسية تسجيل المكاسب اليوم الثلاثاء بدعم من ارتفاع أسعار النفط على خلفية مخاوف بشأن الإمدادات، كما عززت خطة الطرح العام الأولي لشركة سالك لخدمات التعرفة المرورية في دبي المعنويات بالسوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 1.6 بالمئة، مسجلا أكبر زيادة خلال يوم واحد فيما يقرب من ثلاثة أشهر. وقادت أسهم البنوك والعقارات الارتفاع، مما يجعل المؤشر على الطريق لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر.

وارتفعت المعنويات مع تسعير سالك سعر طرحها العام الأولي عند درهمين للسهم، مما يعني أن قيمة الطرح تصل لنحو ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار).

وسالك هي ثالث كيان يسعى لإدراج أسهمه هذا العام في طرح عام أولي يهدف لجذب المستثمرين في السوق المحلية.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لشركة بي.دي.سويس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‭‭ ‬”بدء الاكتتاب في سالك عزز المعنويات… ويمكن أن تشهد السوق المزيد من الارتفاع مع تدفق المستثمرين”.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة، وصعد لليوم الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب خلال شهر. وتأتي الزيادة بينما تتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب لليوم الرابع.

وقادت الأسهم المالية المؤشر الرئيسي في السعودية للارتفاع 0.5 بالمئة، وصعدت أسهم مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي اثنين بالمئة و 4.2 بالمئة على التوالي.

كما دعمت أسهم المصارف المؤشر القطري ليرتفع 0.9 بالمئة، حيث أغلت كافة أسهم البنوك تقريبا على ارتفاع.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على تراجع بنسبة 0.4 بالمئة. ويبدو أن المستثمرين يسعون لجني الأرباح بعد فترة طويلة من المكاسب.