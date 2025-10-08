أسواق الخليج تغلق على تباين وسط آمال خفض الفائدة الأمريكية وزيادة أسعار النفط

تابين أداء أسواق الأسهم في منطقة الخليج عند الإغلاق، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع في أسعار النفط وتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من واحد بالمئة، بدعم من زيادة جاءت دون التوقعات في إنتاج تحالف أوبك + الشهر المقبل، إلا أن المخاوف بشأن زيادة المعروض حدت من المكاسب.

ورفع البنك الدولي توقعاته للنمو في المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، مما عزز من معنويات المستثمرين. ومع ذلك، خفض البنك توقعاته للعام المقبل، مشيرا إلى الصراعات وتراجع إنتاج النفط في إيران وليبيا.

وصعد المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.3 بالمئة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 1.8 بالمئة في سهم بنك الإمارات دبي الوطني.

ولموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي أثر كبير في منطقة الخليج، إذ ترتبط معظم العملات بالدولار الأمريكي.

وفي أبو ظبي، أغلق المؤشر الرئيسي على ارتفاع 0.5 بالمئة، بدعم من قفزة 2.3 بالمئة في سهم أدنوك للغاز.

ونزل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 بالمئة، مع تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية للبتروكيماويات 1.1 بالمئة.

وتراجع المؤشر القطري 0.1 بالمئة متأثرا بهبوط سهم صناعات قطر 1.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة، بعد قفزة 2.8 بالمئة في سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 11.7 بالمئة في سبتمبر أيلول من 12 بالمئة في أغسطس آب، وهو تباطؤ جاء أقل من توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز.