"أسوشيتد برس" تتهم البيت الأبيض بتحدي أمر قضائي لمواصلة تغطيتها الصحفية

اتهمت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية مساعدي الرئيس دونالد ترامب بتحدي أمر قضائي بإعادة السماح لها بحضور اللقاءات الصحفية في البيت الأبيض، بعد أن خلص قاض إلى أن الوكالة تعرضت لإجراءات انتقامية غير قانونية.

وذكر محامون عن الوكالة في أوراق قدموها للمحكمة اليوم الأربعاء أن البيت الأبيض استمر في استبعاد صحفييها من المجموعة المحدودة من المراسلين الذين يرافقون الرئيس ويحضرون اللقاءات في المكتب البيضاوي، في انتهاك لأمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تريفور ماكفادن برفع تلك القيود لحين نظر دعوى قضائية لإبطال القرار.

وخلص ماكفادن إلى أن البيت الأبيض مارس التمييز ضد الوكالة لاستمرارها في الإشارة إلى خليج المكسيك في تغطياتها الخبرية بدلا من خليج أمريكا كما أمر ترامب. وقالت المحكمة إن البيت الأبيض انتهك على الأرجح حماية حرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.

وطعن البيت الأبيض في حكم ماكفادن أمام محكمة استئناف اتحادية، ومن المقرر أن تستمع المحكمة غدا الخميس إلى مرافعات بشأن تعليق الحكم مؤقتا.

وأعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن جميع وكالات الأنباء، بما فيها رويترز وبلومبرغ، لن تحتفظ بعد الآن بموقع دائم في اللقاءات الصحفية الجماعية. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن السياسة الجديدة تُمثل انتهاكا واضحا للأمر السابق، وإنها ذريعة لمزيد من الانتقام منها.

ولا تحث شكوى أسوشيتد برس على اتخاذ فعل محدد لكنها تدعو القاضي إلى ضمان الامتثال الفوري للأمر الذي أصدره.

ويجادل البيت الأبيض بأن أسوشيتد برس ليس لها الحق في ما وصفته الإدارة الأمريكية بالاتصال الخاص بالرئيس.