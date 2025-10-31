أصغر رائد فضاء صيني ينطلق ضمن طاقم مهمة "شنتشو-21" إلى محطة "تيانغونغ"

أعلنت وسائل إعلام رسمية في الصين اليوم الجمعة عن نجاح إطلاق مركبة الفضاء “شنتشو-21” على متن صاروخ “لونج مارش-2 إف” من مركز جيوكوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد، حاملةً على متنها طاقمًا جديدًا يضم أصغر رائد فضاء صيني يصل إلى المدار.

وتُعد هذه المهمة السابعة المأهولة إلى محطة الفضاء الصينية تيانغونغ منذ اكتمال بنائها في عام 2022، ضمن برنامج تناوبي يستبدل كل ستة أشهر طاقمًا من ثلاثة رواد.

ويضم طاقم “شنتشو-21”:

تشانغ هونغ تشانغ (39 عامًا)

وو فاي (32 عامًا) — أصغر رائد فضاء صيني يسافر للفضاء حتى الآن

القائد تشانغ لو (48 عامًا) الذي سبق له المشاركة في مهمة “شنتشو-15” عام 2022

ومن المقرر أن يستبدل هذا الطاقم رواد مهمة “شنتشو-20” الذين أمضوا أكثر من ستة أشهر في “القصر السماوي”، على أن يعود طاقمهم إلى الأرض خلال الأيام القادمة.

تواصل الصين بهذا الإطلاق تعزيز حضورها في الفضاء، وتفتح المجال لجيل جديد من الرواد الشباب في إطار سعيها لتطوير خبراتها في الرحلات المأهولة وإدارة المحطة الفضائية بشكل مستقل.