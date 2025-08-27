أضرار بالطرق بقيمة 2.2 مليار دولار جراء الأمطار الغزيرة في الصين

سيارة متضررة في نهر ليولي، بعد هطول أمطار غزيرة في أواخر يوليو أدت إلى إغراق القرية، في منطقة هوايرو في بكين، الصين، 13 أغسطس 2025. رويترز

قالت وزارة النقل الصينية اليوم الأربعاء إن هطول الأمطار الغزيرة على مناطق واسعة في البلاد ألحق أضرارا بالطرق تزيد قيمتها على 16 مليار يوان (2.24 مليار دولار)، مما يسلط الضوء على الضغوط الإضافية التي تسببها مخاطر المناخ على المالية العامة للاقتصاد المتعثر.

وقال لي ينغ المتحدث باسم وزارة النقل للصحفيين إن التقدير الأولي يشمل الأضرار التي لحقت بالطرق منذ بداية موسم السيول ويتضمن ذلك 23 مقاطعة ومنطقة وبلدية، أي أكثر من ثلثي التقسيمات الإدارية في الصين.

ووفقا لوزارة الموارد المائية الصينية، بدأ موسم السيول رسميا في الأول من يوليو تموز وشهدت الصين أمطارا قياسية في شمال البلاد وجنوبها.

وقال لي إن وزارتي النقل والمالية خصصتا 540 مليون يوان للسلطات المحلية لدعم إصلاح الطرق في حالات الطوارئ.

ووفقا لوزارة إدارة الطوارئ الصينية، خصصت الحكومة 5.8 مليار يوان تمويلا جديدا للإغاثة من الكوارث منذ أبريل نيسان وذلك جراء السيول والانهيارات الأرضية والزلازل والجفاف التي تسببت جميعها في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت قيمتها 52.2 مليار يوان في يوليو تموز وحده.