"أطباء بلا حدود": لم يتغيّر شيء في غزة منذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار

أعلن رئيس منظمة “أطباء بلا حدود”، اليوم الخميس، أن “شيئاً لم يتغير منذ تبنّي قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة”، حيث تتواصل عمليات القصف والقتال بين إسرائيل وحركة “حماس”، بحسب ما أوردت “وكالة الأنباء الفرنسية” (أ ف ب).

وقال كريستوس كريستو: “لم نشهد أيّ تغيير على الأرض بعد هذا القرار”، لا في حياة الناس اليومية ولا في إطار إيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف كريستو: “ما زال الوضع على حاله ومطالبنا كما هي”، وهي وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ووقف الهجمات على المرافق الطبية والعاملين فيها، و”الوصول إلى المساعدات الإنسانية من دون عوائق”.

وأوضح أن “في الوقت الحالي، لا تعدّ جهودنا سوى قطرة صغيرة في محيط من الاحتياجات”.

وما زالت منظمة “أطباء بلا حدود” موجودة مع فرق محلية ودولية في المستشفيات القليلة التي ما زالت تعمل في جنوب القطاع.

وأشار كريستوس كريستو إلى أن “من الأمثلة التي صدمت المجتمع الدولي، عندما رأى أن النساء اللاتي أنجبن بعملية قيصرية يُطلب منهن الخروج من المستشفى بعد بضع ساعات لإخلاء الأسرّة”.

وأوضح أن منظمة أطباء بلا حدود “قامت بزيادة عدد الأسرّة من أجل تقديم ما يشبه الرعاية الجيّدة على الأقل لهؤلاء النساء”.

وأشار كريستو إلى أن المنظمة “قلقة للغاية” بشأن الهجوم الذي تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشنّه على مدينة رفح في الجنوب، حيث يتكدّس حوالى 1,5 مليون نازح.

وقال: “سيكون الأمر كارثياً حتما”.