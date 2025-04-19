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أطفال غزة يواجهون الموت.. اليونيسف تطالب بوقف إطلاق النار فورًا

منذ 20 دقيقة
أطفال جرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة نصار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أطفال جرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة نصار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، اليوم السبت، أن مستشفيات الأطفال وحديثي الولادة في قطاع غزة “تفتقر إلى معدات طبية كافية، وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة”، في ظل جرائم الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف، وفق ما أوردت وكالة “وفا” الفلسطينية.

وفي منشور على حسابها عبر منصة “إكس”، قالت “اليونيسف”، إن “بقاء أطفال غزة على قيد الحياة يعتمد على إعادة فرض وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات إلى القطاع”.

وشددت على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مجدداً. وأوضحت أن “مستشفيات غزة، التي تعالج حديثي الولادة والأطفال تفتقر إلى معدات طبية كافية، وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة”.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ذكرت في تقرير أمس الجمعة، إن الحصار الذي تشهده غزة اليوم “أشد من الفترة الأولى بعد 7 تشرين الأول 2023”.

وأوضحت “الأونروا”، أن 420 ألف شخص نزحوا مجددا بقطاع غزة منذ 18 آذار الماضي جراء تجدد الهجمات الإسرائيلية.

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