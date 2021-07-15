أعمال العنف في جنوب إفريقيا تتسبب بارتفاع عدد الضحايا إلى “117” قتيلاً

تواجه جنوب إفريقيا أعمال عنف مستعرة منذ أيام، مما أسفر عن مقتل العشرات، ونهب محال تجارية، في ظل انتشار أمني مكثف في محاولة للسيطرة على الوضع.

حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 117 قتيلا على الأقل، كما أعلنت الحكومة الخميس، في تعديل للحصيلة السابقة التي بلغت 72 قتيلا.

وقالت الوزيرة خومبودزو نتشافيني إن المنطقة المحيطة بجوهانسبرغ “هادئة إلى حد كبير” موضحة أن عدد القتلى بلغ 26، ليضاف إلى 91 قتيلا تم احصاؤهم في مقاطعة كوازولو-ناتال (شرق) حيث بدأت أعمال العنف.

يأتي ذلك في وقت نشرت فيه حكومة جنوب أفريقيا 10 آلاف جندي في الشوارع، يوم الخميس، للمساعدة في وقف أعمال عنف ونهب مستمرة منذ أيام

ونقلت رويترز عن مسؤول بالحكومة اقوله “بحلول الصباح وصل عدد الجنود إلى عشرة آلاف من خمسة آلاف صباح الأربعاء”.

وانتشرت أعمال العنف في عدة مدن أخرى احتجاجا على حكم قضى بسجن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما.

وشنت السلطات حملات اعتقالات واسعة طالت نحو 1700 شخص في ولايات كوازولو والكاب الشمالية، واتهمت ابنة زوما، دودوزيل زوما بتحريض أفراد قبيلتها الذين يشكلون نحو 30 في المئة من التركيبة السكانية في البلاد.